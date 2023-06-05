Акция прошла с целью восполнения популяции рыбы
4 июня в акваторию озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области выпустили более 53,4 млн личинок байкальского омуля. Мероприятие состоялось на реке Снежная. Выпуск для восполнения популяции эндемика произвели в качестве компенсаторных мероприятий.
– С представителями компании договорились, что в августе будут выпущены мальки хариуса в реку Лена, – пояснил участвующий в мероприятии губернатор области Игорь Кобзев.
Как рассказал главный инженер ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Артур Альмухаметов, в 2023 году определены необходимые для выпуска объёмы водных биологических ресурсов, в том числе в рамках компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, допущенного подрядчиком в Жигаловском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В акваторию Байкала выпустили более 50 миллионов личинок омуля
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