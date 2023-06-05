05 июня

04 июня

Популярное

В акваторию Байкала выпустили более 50 миллионов личинок омуля

В акваторию Байкала выпустили более 50 миллионов личинок омуля
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Акция прошла с целью восполнения популяции рыбы

4 июня в акваторию озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области выпустили более 53,4 млн личинок байкальского омуля. Мероприятие состоялось на реке Снежная. Выпуск для восполнения популяции эндемика произвели в качестве компенсаторных мероприятий.

– С представителями компании договорились, что в августе будут выпущены мальки хариуса в реку Лена, – пояснил участвующий в мероприятии губернатор области Игорь Кобзев.

Как рассказал главный инженер ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Артур Альмухаметов, в 2023 году определены необходимые для выпуска объёмы водных биологических ресурсов, в том числе в рамках компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, допущенного подрядчиком в Жигаловском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область Байкал омуль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск отпраздновал День города
Иркутск отпраздновал День города
Общество, 05.06.2023
В рамках праздника прошёл международный турнир по футболу
В Улан-Удэ наградят «Молодые таланты»
В Улан-Удэ наградят «Молодые таланты»
Общество, 05.06.2023
Победителям конкурса на премию мэра вручат по 30 тысяч рублей
В акваторию Байкала выпустили более 50 миллионов личинок омуля
В акваторию Байкала выпустили более 50 миллионов личинок омуля
Общество, 05.06.2023
Акция прошла с целью восполнения популяции рыбы
Улан-Батор и Бангкок свяжет прямой рейс
Улан-Батор и Бангкок свяжет прямой рейс
Общество, 05.06.2023
Монголия и Таиланд договорились сотрудничать в туризме, культуре и образовании
В нацпарке Иркутской области очистили карьер от надписей
В нацпарке Иркутской области очистили карьер от надписей
Общество, 05.06.2023
Мраморные глыбы в Бугульдейке снова стали белыми
В Бурятии православные отметили Троицу
В Бурятии православные отметили Троицу
Общество, 05.06.2023
Праздничные богослужения прошли в храмах республики
Названы победители Забайкальского международного кинофестиваля
Названы победители Забайкальского международного кинофестиваля
Общество, 05.06.2023
Главным фильмом-победителем стала лента из Китая
Гусиное озеро в Бурятии подверглось нашествию странных насекомых
Гусиное озеро в Бурятии подверглось нашествию странных насекомых
Общество, 05.06.2023
Из-за них над популярным местом отдыха даже почернело небо
Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой
Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой
Общество, 05.06.2023
Она коснётся модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры
Читинцы могут подать заявки на газификацию с 5 июня
Читинцы могут подать заявки на газификацию с 5 июня
Общество, 05.06.2023
Документы будут приниматься по установленной очерёдности
В Иркутской области подвели климатические итоги весны
В Иркутской области подвели климатические итоги весны
Общество, 05.06.2023
С погодой не везло также Бурятии и Монголии
В Улан-Удэ готовы к возвращению «Космонавты»
В Улан-Удэ готовы к возвращению «Космонавты»
Общество, 05.06.2023
Памятник вернётся на своё историческое место в Железнодорожном районе
В Бурятии нерадивые дорожники оставили мусор на трассе
В Бурятии нерадивые дорожники оставили мусор на трассе
Общество, 05.06.2023
Мешки из-под цемента и целлофан разбросало по степи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^