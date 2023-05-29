Спасённый мишка в Иркутскую зоогалерею попал в крайне истощённом состоянии









- А когда кишечник заработал, мы ещё раз очень испугались. Она ходила в туалет одной землёй, что внешне выглядело в точности как симптомы кишечного кровотечения. Но нет, всё оказалось более-менее нормально. Когда наружу вышло всё несъедобное, чем ребёнок пытался утолять голод около недели, состояние нормализовалось, - рассказали сотрудники зоогалереи.



Малышку кормят, лечат от клещевой анемии, наблюдаем «В общем, процесс идёт, малышка поправляется», - подытожили в зоогалерее.

