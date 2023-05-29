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Спасённый мишка в Иркутскую зоогалерею попал в крайне истощённом состоянии

Спасённый мишка в Иркутскую зоогалерею попал в крайне истощённом состоянии
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Сотрудники зоопарка рассказали подробности про найденного медвежонка

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее выхаживают осиротевшего мишку. Косолапого нашла собака Эльза во время прогулки в лесу. Медвежонк был ослабленными, и сотрудники не могли бросить несчастного на произвол судьбы.

В зоогалерее рассказали новые подробности про найдёныша. Оказалось, что медведю три месяца, это девочка, и её вес всего 3,5 кг, что это маленького хищника в этом возрасте очень мало.

- Сначала мы думали, что ребёнок какой-то поздний, более младший, но нет. Судя по зубам, а это стопроцентный показатель возраста, малышке как раз три месяца. Но она должна быть уже около 15 кг, а никак не 3,5... Это крайняя степень истощения, - сообщили в зоопарке.

Угроза жизни отпала только недели через полторы, когда малышка начала набирать вес. Её отпаивали собачьим молоком, который всегда есть в запасе в зоопарке.



- А когда кишечник заработал, мы ещё раз очень испугались. Она ходила в туалет одной землёй, что внешне выглядело в точности как симптомы кишечного кровотечения. Но нет, всё оказалось более-менее нормально. Когда наружу вышло всё несъедобное, чем ребёнок пытался утолять голод около недели, состояние нормализовалось, - рассказали сотрудники зоогалереи.

Малышку кормят, лечат от клещевой анемии, наблюдаем «В общем, процесс идёт, малышка поправляется», - подытожили в зоогалерее. 
медведь дикие животные

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