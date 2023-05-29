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В Иркутской зоогалерее выхаживают осиротевшего мишку

В Иркутской зоогалерее выхаживают осиротевшего мишку
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Косолапого малыша на прогулке нашла собака

Собака-нянька, лабрадор Эльза из Иркутской зоогалереи на прогулке в лесу нашла одинокого маленького медвежонка. Косолапый малыш был очень слаб, поэтому оставить кроху на произвол судьбы сотрудники зоопарка не могли. Они забрали мишку, чтобы вылечить его.

 
- По закону в такой ситуации нельзя животное трогать. Это, типа, естественный отбор. Но, когда ты находишься на границе охотугодий, а охота на медведя разрешена, как оказалось, до 10 июня, то здесь отбор уже явно не совсем естественный получается. В общем, животное было в ситуации, угрожающей жизни (по словам доктора, оставались максимум сутки), поэтому бросить истощённого до предела медвежонка в лесу мы не смогли, - объяснили в зоогалерее.



Подробности про найдёныша обещали рассказать позднее.

Известно, что история спасения началась ещё 8 мая. «Материала накопилось много», - интригуют в зоопарке. 
медведь дикие животные

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