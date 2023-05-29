Жители Усть-Ордынского округа смогут узнать об истории своей семьи

Станут доступны электронные копии метрических книг за 1875-1918 годы



С июня в Усть-Ордынском филиале государственного архива Иркутской области представят электронные метрические книги Усть-Ордынской Троицкой церкви за 1875-1918 годы. Это позволит жителям, не выезжая в областной центр, прикоснутся к истории своих семей.



Директор регионального государственного архива Семён Жабинский рассказал, что Усть-Ордынский миссионерский стан был самым обширным в Верхоленском уезде. Усть-Ордынская миссионерская Троицкая церковь заложена священником-миссионером Тугутуйской Петро-Павловской церкви Филиппом Саввиным 28 сентября 1870 году. После капитального ремонта в 1891 году в храме установили иконостас из кафедрального Богоявленского собора Иркутска. В этот период на территории стана проживало более 13 тысяч человек. К сожалению, здание храма утрачено в 1980-х годах.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, государственный архив Иркутской области хранит метрические книги, которые велись в этой церкви, содержащие в себе биографические сведения о жителях округа: о крещении, рождении, венчании и смерти. После оцифровки весь комплекс электронных образов метрических книг Усть-Ордынской Троицкой церкви передан для использования в читальном зале. Эта информация востребована как исследователями-генеалогами, так и историками, краеведами. География исследователей не ограничена Усть-Ордынским Бурятским округом – это Иркутская область и другие регионы России. По документам, хранящимся в филиале, восстановлены страницы истории округа, освещены значимые события, выявлены биографические сведения о известных земляках, восстановлена история населённых мест округа, школ, редакции газеты и многие другие.



- В этом году Усть-Ордынский филиал Государственного архива Иркутской области отмечает 85 лет со дня образования. Сегодня в архиве округа сосредоточено более 42 тысяч документов органов государственной власти и управления, всех отраслей народного хозяйства, начиная с 1910 года по начало ХХI века, – подчеркнул Семён Жабинский.



