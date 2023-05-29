Ранее он не был введён на севере региона
Особый противопожарный режим (ОПР) установлен в северных районах Иркутской области. Постановление об этом подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Действовать ОПР будет до восьми часов 17 июня.
Напомним, в южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области особый противопожарный режим действует с 29 апреля, он введён до восьми часов 18 июня. Таким образом, теперь ОПР действует на всей территории региона.
На период действия ОПР гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.
Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.
При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию. В постановлении поэтапно расписаны мероприятия по профилактике природных пожаров, работе с населением, подготовке добровольцев, межведомственному взаимодействию во время пожароопасного периода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По всей Иркутской области установлен особый противопожарный режим
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