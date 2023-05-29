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По всей Иркутской области установлен особый противопожарный режим

По всей Иркутской области установлен особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее он не был введён на севере региона

Особый противопожарный режим (ОПР) установлен в северных районах Иркутской области. Постановление об этом подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Действовать ОПР будет до восьми часов 17 июня.

Напомним, в южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области особый противопожарный режим действует с 29 апреля, он введён до восьми часов 18 июня. Таким образом, теперь ОПР действует на всей территории региона.

На период действия ОПР гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.

Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.

При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию. В постановлении поэтапно расписаны мероприятия по профилактике природных пожаров, работе с населением, подготовке добровольцев, межведомственному взаимодействию во время пожароопасного периода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область лесные пожары особый противопожарный режим

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