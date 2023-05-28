В Иволгинском дацане Бурятии пройдёт трёхдневный Дончод хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Основной день Дончод хурала отмечается как Всемирный день мира и медитации во всех буддийских странах – праздник Весак



3, 4 и 5 июня пройдёт Дончод хурал, посвящённый Дню рождения, Просветления и Уходу в Паринирвану Будды Шакьямуни.



«Дончод» переводится с тибетского языка как «Праздник тысячи подношений». Этот хурал проводится 15-го числа по лунному календарю первого летнего месяца.



Основной день Дончод хурала - в этом году он приходится на 4 июня - отмечается как Всемирный день мира и медитации во всех буддийских странах – праздник Весак. Считается, что в этот день произошли три важных события в земной жизни Будды Шакьямуни – Его рождение, Просветление и Уход в Паринирвану. В 2000 году Весак был включен в календарь ЮНЕСКО, и с тех пор является международным праздником.



Дончод хурал длится три дня.



- В первый день, 3 июня, суббота, ламы с 9 до 12 часов читают священные сутры из Ганжура (основного труда Будды Шакьямуни), а с 14 до 17 часов проведут Деважин хурал, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.



4 июня, воскресенье – основной день.



В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2,5 тыс. лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) возрасте 81-го года.



В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны. С 9 до 12 ч. ламы Иволгинского дацана будут декламировать тексты «Донба Тувби Чагчод», а с 14 до 17 ч. – «Гандан Шунсранма».



С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершённые в этот день, увеличиваются более чем в 700 миллионов раз. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения.



5 июня, понедельник – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям-дхармапалам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



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