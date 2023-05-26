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В Тарбагатайском районе Бурятии родилась вторая за год двойня

В Тарбагатайском районе Бурятии родилась вторая за год двойня
Общество,  Фото:pixabay.com
В семье местных жителей появилось сразу двое сыновей

В Тарбагатайском районе родилась уже вторая по счёту двойня в этом году. Малыши появились на свет 17 мая. Родители – жители посёлка Николаевский – назвали их Иван и Антон.

Накануне счастливым родителям выдали первые документы детей – свидетельства о рождении. Супругов поздравили с этим радостным событием и пожелали им счастья и благополучия, а  новорождённым – здоровья и весёлого детства, сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.
дети семья ЗАГС

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