В семье местных жителей появилось сразу двое сыновей
В Тарбагатайском районе родилась уже вторая по счёту двойня в этом году. Малыши появились на свет 17 мая. Родители – жители посёлка Николаевский – назвали их Иван и Антон.
Накануне счастливым родителям выдали первые документы детей – свидетельства о рождении. Супругов поздравили с этим радостным событием и пожелали им счастья и благополучия, а новорождённым – здоровья и весёлого детства, сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.
В Тарбагатайском районе Бурятии родилась вторая за год двойня
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