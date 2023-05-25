В Иркутской области готовятся к 50-летию БАМа

Проект плана празднования собираются утвердить в июне
В Иркутской области разработан план празднования начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В 2024 году торжества по этому поводу пройдут по всей стране. В Москве состоялось первое заседание федерального организационного комитета под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.
Торжества будут носить общероссийский масштаб. Свои планы мероприятий поручено создать всем регионам, где проходит Байкало-Амурская магистраль. Так, в Иркутской области длина участка БАМа составляет 1014 километров, здесь проживает более 3,5 тысяч ветеранов–строителей магистрали.
В регионе создан организационный комитет по подготовке и проведению юбилея в Иркутской области. В него включены главы муниципальных образований, расположенных вдоль БАМа, руководство Восточно-Сибирской железной дороги, региональных отделений общероссийских общественных организаций «Бамовское содружество», «Российские студенческие отряды», «Ветераны комсомола» и других. Разработан проект плана праздничных мероприятий. В него входят 86 событий федерального, регионального и муниципального значения. Их проведут в 2023-24 годах.
В проект регионального плана мероприятий включены переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, медицинских учреждений, дорог, создание модельных библиотек. Прорабатываются вопросы строительства станций сотовой связи и реконструкции почтовых отделений. Пройдут молодёжные патриотические акции, культурно-массовые, образовательные и спортивно-оздоровительные мероприятия, издания книг, встречи ветеранов БАМа. Утвердить проект плана планируется в июне, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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