Количество полётов из Читы в Иркутск станет больше

Появятся новые дополнительные и прямые рейсы



С 18 июня будет увеличено количество полётов из Читы в Иркутск. Сейчас улететь в столицу соседнего региона можно 10 раз в неделю.



- Дополнительные рейсы по маршруту Иркутск – Чита – Иркутск будут выполняться авиакомпанией «ИрАэро» два раза в неделю, - рассказали специалисты аэропорта Чита.



Также с 18 июня впервые на карте полётов S7 Airlines появятся прямые регулярные рейсы по маршруту Чита – Иркутск. Полёты по данному направлению будут осуществляться каждые среду и воскресенье.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, с 15 мая аэропорт «Чита» перешёл на круглосуточный режим работы. Теперь каждый день аэровокзал работает с 00:00 до 24:00.

