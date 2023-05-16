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Количество полётов из Читы в Иркутск станет больше

Количество полётов из Читы в Иркутск станет больше
Общество,  Фото:pixabay.com
Появятся новые дополнительные и прямые рейсы

С 18 июня будет увеличено количество полётов из Читы в Иркутск. Сейчас улететь в столицу соседнего региона можно 10 раз в неделю.

- Дополнительные рейсы по маршруту Иркутск – Чита – Иркутск будут выполняться авиакомпанией «ИрАэро» два раза в неделю, - рассказали специалисты аэропорта Чита.

Также с 18 июня впервые на карте полётов S7 Airlines появятся прямые регулярные рейсы по маршруту Чита – Иркутск. Полёты по данному направлению будут осуществляться каждые среду и воскресенье.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, с 15 мая аэропорт «Чита» перешёл на круглосуточный режим работы. Теперь каждый день аэровокзал работает с 00:00 до 24:00.
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