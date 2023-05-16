Среди участников есть учащиеся из Бурятии
В Иркутске стартовал всероссийский этап всемирного конкурса по китайскому языку среди студентов и школьников «Китайский язык – это мост». Участие в конкурсе принимают студенты и школьники из Иркутска, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, Тынды, Уссурийска, Владивостока и Якутска. Школьники младшей возрастной группы будут состязаться на знание китайского языка в онлайн-формате.
Участники конкурса представят выступления на заданную тему, выступят экспромтом на китайском языке, продемонстрируют творческие номера, связанные с культурой Китая, и ответят на вопросы по страноведению КНР. Студенты и старшие школьники, занявшие призовые места, получат возможность бесплатно обучаться в лучших вузах Китая.
- «Китайский язык – это мост» – конкурс мирового масштаба, он состоит из регионального, всероссийского и международного этапов. На региональном этапе отбираются лучшие знатоки из семи консульских округов Китая на территории России. Международный этап проводится в КНР и транслируется на местном телевидении. Он проходит с 2002 года, в нашей стране всероссийский этап для студентов стали организовывать с 2012 года, для школьников – с 2013 года, для младших школьников – с 2021 года, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутск принимает всероссийский этап всемирного конкурса по китайскому
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