Иркутск принимает всероссийский этап всемирного конкурса по китайскому

Среди участников есть учащиеся из Бурятии



В Иркутске стартовал всероссийский этап всемирного конкурса по китайскому языку среди студентов и школьников «Китайский язык – это мост». Участие в конкурсе принимают студенты и школьники из Иркутска, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, Тынды, Уссурийска, Владивостока и Якутска. Школьники младшей возрастной группы будут состязаться на знание китайского языка в онлайн-формате.



Участники конкурса представят выступления на заданную тему, выступят экспромтом на китайском языке, продемонстрируют творческие номера, связанные с культурой Китая, и ответят на вопросы по страноведению КНР. Студенты и старшие школьники, занявшие призовые места, получат возможность бесплатно обучаться в лучших вузах Китая.



- «Китайский язык – это мост» – конкурс мирового масштаба, он состоит из регионального, всероссийского и международного этапов. На региональном этапе отбираются лучшие знатоки из семи консульских округов Китая на территории России. Международный этап проводится в КНР и транслируется на местном телевидении. Он проходит с 2002 года, в нашей стране всероссийский этап для студентов стали организовывать с 2012 года, для школьников – с 2013 года, для младших школьников – с 2021 года, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



