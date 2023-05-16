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В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»

В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Победителями стали 15 семей

15 мая в рамках областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» (0+) состоялось награждение победителей конкурса «Почётная семья Иркутской области». В 2023 году в заключительном этапе конкурса приняли участие 55 семей в трех номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приёмная семья». 15 семей стали победителями – по пять в каждой номинации.

В номинации «Многодетная семья» первое место заняла семья Хитовых Александра Николаевича и Анастасии Сергеевны из села Баклаши Шелеховского района. Второе место у семьи Мельниковых Максима Юрьевича и Светланы Сергеевны из Иркутска. На третьем месте семья Давидович Анатолия Александровича и Аллы Вячеславовны из посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Поощрительные места заняли: семья Сороковиковых Павла Владимировича и Галины Львовны (посёлок Култук Слюдянского района) и семья Куприенко Александра Николаевича и Лидии Дмитриевны (Вихоревка Братского района).

Первое место в номинации «Молодая семья» заняла семья Ходыревых Дмитрия Алексеевича и Юлии Васильевны из посёлка Мама Мамско-Чуйского района. Второе место – семья Ведерниковых Александра Михайловича и Анастасии Сергеевны из Тулуна, третье место – семья Цукановых Алексея Владимировича и Валентины Николаевны из села Еланцы Ольхонского района. Поощрительные места заняли: семья Гороховых Андрея Петровича и Юлии Андреевны (посёлок Мишелевка Усольского района) и семья Полковниковых Павла Сергеевича и Ирины Игоревны (посёлок Новая Игирма Нижнеилимского района).

В номинации «Приёмная семья» первое место заняла семья из Тулуна. Второе место – семья из села Каменка Боханского района, третье место – семья из села Александровск Аларского района. Поощрительные места заняли семьи из села Шарагай Балаганского района и села Капсал Эхирит-Булагатского района.

Конкурс «Почётная семья Иркутской области» проводится с 1998 года. Победители получают денежные премии от 50 до 400 тысяч рублей. Общий фонд премий конкурса составляет 2,9 миллиона рублей. Также победители представят Иркутскую область на всероссийском конкурсе «Семья года».

Выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» проходит в Иркутске по 17 мая. Тема выставки в 2023 году – «Крепкая семья – крепкая Россия!». В программу включены форум приёмных семей и заседание координационного совета при правительстве Иркутской области по реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках «Десятилетия детства» в Иркутской области, на период до 2027 года. Также пройдут круглые столы, семинары, тренинги, мастер-классы, фестивали и конкурсы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область семьи конкурс

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