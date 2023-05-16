Они появятся там, где будет выполнено благоустройство
В этом году в Иркутске установят 420 новых камер. Они появятся на железнодорожном вокзале, в 130-м квартале, в парках и скверах, где будет выполнено благоустройство. На площадке единого центра видеонаблюдения столицы области обсудили синхронизацию усилий городских и региональных структур для развития системы интеллектуального видеонаблюдения.
– Благодаря видеонаблюдению удаётся значительно снизить число правонарушений. Систему планируем расширять, приобретать современную, более функциональную аппаратуру. Совместно с «Безопасным регионом» начнём внедрять программное обеспечение, которое позволит определять номера транспортных средств и распознавать лица, – отметил вице-мэр Дмитрий Ружников.
Центр, который открыли в 2022 году, является подразделением МКУ «Безопасный город». В настоящее время к нему подключены 493 обзорные камеры, размещённые во всех округах: в парках, скверах, на спортивных объектах и некоторых перекрёстках. Фрагменты архива предоставляют по запросу правоохранительных органов и частных лиц.
- На базе учреждения развернут штабной пункт. В чрезвычайных ситуациях он позволяет оперативно организовать наблюдение за необходимыми участками в городе и за его пределами. Для этого используются мобильная камера и беспилотный летательный аппарат с высотой полёта до 200 метров и дальностью 1,5 километра, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Участники рабочего совещания выразили готовность к интеграции региональной и муниципальной систем сбора, обработки и хранения материалов.
В Иркутске установят ещё более 400 камер видеонаблюдения
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