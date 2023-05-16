В Бурятии военные следователи навестили 99-летнего ветерана





В преддверии Дня Победы сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону навестили и поздравили с праздником 99-летнего ветерана Жаргала Боролдоевича Бадмаева. Он живёт в селе Оёр Джидинского района.Несмотря на свой почтенный возраст, Жаргал Боролдоевич энергичен, хорошо помнит даты своей армейской службы, имена своих сверстников, ветеранов войны.Жаргал Боролдоевич был призван в ряды Советской армии в 1942 году после окончания школы. Службу проходил на территории Монголии, выполняя задачи по обороне дружеского государства от японской агрессии. В том числе участвовал транспортировке и сопровождении монгольских лошадей на 1 Украинский фронт.В послевоенные годы Жаргал Боролдоевич вернулся в родное село Оёр. Долгое время работал в местном совхозе. За свои заслуги в сельском хозяйстве в 1959 году награждён орденом «Знак Почета». Участвовал в выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве, где был удостоен приёма маршалом Семёном Будённым.Военные следователи поблагодарили ветерана за интересную беседу, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия. В знак уважения и благодарности за совершенный им ратный подвиг вручили подарки.Кроме того, сотрудники того же отдела поздравили с Днём Победы участников специальной военной операции, находящихся на стационарном лечении в военном госпитале гарнизона.