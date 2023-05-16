Навигация на Байкале в Бурятии начнётся в июне

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Священное озеро ещё не освободилось ото льда



Озеро Гусиное в Селенгинском районе открыли для маломерных судов. Об этом сообщили накануне в пресс-службе республиканского управления МЧС. Там напомнили, что, согласно действующему законодательству, в каждом муниципальном образовании сроки навигации устанавливают местные власти в зависимости от гидрологической обстановки и метеоусловий.



На некоторых реках республики она началась 28 апреля, а на Еравнинских озёрах стартует в ближайшую субботу, 20 мая. На Байкале спуск судов на воду будет доступен только с 1 июня. В ведомстве пояснили: управление водным транспортом во время ледохода запрещено. Озеро же ещё не освободилось ото льда.



Использование маломерных судов вне сроков навигации тоже под табу. Нарушителям грозят штрафы размером от 500 до 1000 рублей и даже лишение прав на управление на срок до шести месяцев.

