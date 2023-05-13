В Бурятии торжественно открыли международный детский кинофестиваль

По красной ковровой дорожке прошлись знаменитые артисты



12 мая в Улан-Удэ торжественно открылся первый международный кинофестиваль детских, юношеских и семейных фильмов «Хрустальный нерпёнок». Одной из «фишек» мероприятия стала красная ковровая дорожка, которую расстелили перед Бурятским драматическим театром. По ней прошлись именитые гости фестиваля - жюри, актёры, режиссёры.



Среди них - заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, народный артист России Юрий Назаров, композитор и автор знаменитой «Пластилиновой вороны», заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, актёр сериала «Реальные пацаны» (16+) Антон Богданов и многие другие.



Также по красной дорожке прошлись и бурятские артисты театра и кино, режиссёры, сценаристы. Это Дарима Лубсанова, Должин Тангатова, Алёна Байбородина, Цынге Ломбоев, Марина Ланина, Дабасу Юндунова, Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Александр Фролов («Решала» (18+), Баир Дышенов, Юрий Ботоев.



- Мне хотелось сделать что-то яркое, смелое, необычное. Судьба занесла сюда меня, в Бурятию. Я тут встретила очень большую поддержку на всех уровнях. Оперативность, заинтересованность я видела везде – начиная от главы республики и до людей на местах. Люди тут кровно заинтересованы, чтобы сделать шаг вперёд. А чтобы жить, надо двигаться вперёд, - рассказала идейный организатор, продюсер кинофестиваля Анна Пендраковская.



Юрий Назаров, советский и российский актёр, отвечая на вопросы о том, какого героя ждут сегодняшние зрители кино, и о возможностях развития кино в регионах, ответил:



- Хорошо, чтобы люди людьми становились, а не только образованными и разумными. Нужно, прежде всего, оставаться людьми. Как сказал Михаил Ломоносов, «Могущество России будет прирастать Сибирью. Человек завещал учиться, учиться и учиться. Пока голос регионов не слышно.



Антон Богданов сказал о том, что кино можно и нужно развивать в регионах. Это помогает и самим регионам в их развитии.



- Регионы стали поднимать голову, и снимать кино. У Бурятии есть все шансы. С вашими видами, природой и батюшкой Байкалом вам сам бог велел это делать, - признался артист.



Кинофестиваль пройдёт с 12 по 17 мая и станет одним из ярких событий 100- летнего юбилея Бурятии. Одна из основных целей фестиваля – вдохновить и поддержать юных кинематографистов, а зрителям дать возможность познакомиться с современным детским и семейным кино.



Возрастное ограничение 12+





