В Улан-Удэ 102-летнего врача-ветерана поздравили с Днём Победы













Сегодня, 8 мая, с Днём Победы поздравили 102-летнего врача-ветерана Клавдию Афанасьевну Седунову. К ней домой пришли зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец и главный врач городской больницы №4 Михаил ИтыгиловКлавдия Афанасьевна Седунова родилась в 1921 году в селе Зырянск Прибайкальского района, окончила четырёхклассную школу в родном селе и семилетку в селе Кома, затем продолжила образование в медицинском техникуме на фельдшерско-акушерском отделении. Начала трудовую деятельность в Селенгинском районе в 1940 году.В июле 1941 года Клавдия Афанасьевна была призвана на военную службу в Улан-Удэ. Столица республики готовилась к приёму раненых с фронта. В кратчайшие сроки – всего за полгода – были сформированы 14 эвакуационных госпиталей. Тех первых раненых, прибывших в феврале 1942 года, Клавдия Афанасьевна помнит до сих пор. В августе 1942 года она стала студенткой стоматологического факультета, одновременно работала медицинской сестрой в челюстно-лицевой клинике. С 1966 года вся трудовая деятельность Клавдии Седуновой была связана с городской больницей № 4. Здесь она проработала 20 лет: врачом-стоматологом, заведующей стоматологическим кабинетом.Клавдия Афанасьевна Седунова - ветеран войны и труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами президента республики Бурятии и председателя Народного Хурала РБ.- Уважаемая, дорогая Клавдия Афанасьевна. от всей души в первую очередь благодарим за нашу победу, за ваш труд. Столько лет вы отработали в 4-й больнице медицинским работником, врачом-стоматологом. Большой низкий поклон вам за плодотворную работу, за напряженный труд. Желаем от всех медиков Бурятии вам, самое главное, долгих лет жизни, ещё раз вас благодарим за вашу работу, за ваш вклад в Победу, - поздравила ветерана Евгения Лудупова.- Уважаемая Клавдия Афанасьевна, разрешите в вашем лице поздравить всех наших ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех жителей нашего города, страны, с великим праздником, с Днём Победы, с праздником, который наши отцы и деды завоевали своей кровью, своим трудом, своими жизнями. Мы должны хранить и с честью нести о них память, низкий вам поклон за ваш труд, за вашу преданность Родине, за вашу самоотверженную работу, - принёс свои поздравления Игорь Марковец.- Наш долгожитель является представителем врачебной династии, продолжателем традиций наших поселков Восточный и Загорск. У нас здесь проживают более 140 ветеранов нашего медицинского учреждения - городской больницы №4. Мы всех искренне поздравляем с праздником. День Победы — это дань уважения ветеранам не только здравоохранения, но и всех отраслей. Мы поздравляем всех ветеранов, желаем здоровья, долголетия и благополучия, - поздравил своего коллегу Михаил Итыгилов.