Оперная дива из Бурятии поздравила ветеранов с Днём Победы

Ольга Жигмитова и известный флорист Ростислав Рогожников вручили им цветы
Перед Днём Победы директор культурного центра «Благость», руководитель студии «Insight People» в Улан-Удэ, народная артистка Бурятии, известная оперная певица и солистка оперной труппы Бурятского государственного театра оперы и балета Ольга Жигмитова запустила проект под названием «Этот день вы приближали, как могли». Вместе с известным в республике флористом Ростиславом Рогожниковым они поздравили ветеранов ВОВ с приближающейся 78-ой годовщиной Великой Победы.
Участникам войны и труженикам тыла преподнесли праздничные букеты и подарки. А ещё оперная дива специально для ветеранов исполнила знаменитую «Катюшу» прямо у них дома.
- Мы делаем это в благодарность за то, что ветераны отстояли свою Родину в годы Великой Отечественной войны. Ваш подвиг мы никогда не забудем, – рассказала Ольга Жигмитова.
Ольга Жигмитова и известный флорист Ростислав Рогожников вручили им цветы
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