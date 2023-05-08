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Оперная дива из Бурятии поздравила ветеранов с Днём Победы

Оперная дива из Бурятии поздравила ветеранов с Днём Победы
Общество,  Фото:О. Жигмитова
Ольга Жигмитова и известный флорист Ростислав Рогожников вручили им цветы

Перед Днём Победы директор культурного центра «Благость», руководитель студии «Insight People» в Улан-Удэ, народная артистка Бурятии, известная оперная певица и солистка оперной труппы Бурятского государственного театра оперы и балета Ольга Жигмитова запустила проект под названием «Этот день вы приближали, как могли». Вместе с известным в республике флористом Ростиславом Рогожниковым они поздравили ветеранов ВОВ с приближающейся 78-ой годовщиной Великой Победы.


 
Участникам войны и труженикам тыла преподнесли праздничные букеты и подарки. А ещё оперная дива специально для ветеранов исполнила знаменитую «Катюшу» прямо у них дома.

- Мы делаем это в благодарность за то, что ветераны отстояли свою Родину в годы Великой Отечественной войны. Ваш подвиг мы никогда не забудем, – рассказала Ольга Жигмитова.
Ольга Жигмитова День Победы ветераны ВОВ

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