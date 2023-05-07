В Улан-Удэ депутаты Горсовета поздравили старейших ветеранов музыкальным концертом

Для участников ВОВ исполнили песни и танцы и вручили им подарки ко Дню Победы





7 мая, в преддверии Дня Победы, депутаты Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Турченюк и Василий Иванов поздравили двух старейших ветеранов ВОВ, проживающих в районе ПВЗ, и вручили им подарки к празднику. Старшему из них Дмитрию Михайловичу Бобровскому – бывшему разведчику, участнику боёв на Курской дуге, в этом году исполнилось 99 лет. В следующем он отметит столетие. Второму ветерану ВОВ, Николаю Ивановичу Штрокову – 98.









- У нас на округе раньше проживало 6 ветеранов, но с каждым годом они уходят, теперь вот два осталось, – рассказывает депутат горсовета по округу № 7 Дмитрий Турченюк. – Мы каждый год поздравляем их со всеми важными праздниками, дарим подарки, ходим в гости, поддерживаем.



По словам народного избранника, микрорайон активно участвовал в ВОВ. «Очень много ушло на войну – это и наш ЛВРЗ, и 42-ая школа, где в годы ВОВ располагался госпиталь. Радостно, что ветераны живы, могут пообщаться с нами и мы можем погрузиться в те далёкие исторические события».



Для ветерана Дмитрия Михайловича Бобровского, проживающего по улице Октябрьская, город приготовил прекрасный подарок – музыкальный концерт военных песен и танцев. Артисты исполнили всем известные и любимые песни «Смуглянка», «День Победы», «Последний бой», «Синий платочек», а также хиты группы «Любэ». Театр станцевал вальс фронтовой медсестры и вальс «Радуга Победы».



Жители домов вышли во двор послушать концерт. Одна из них отметила, что «такой концерт город проводит каждый год, и очень приятно, что есть традиция поздравлять ветеранов прямо во дворе их дома».



Артистка театра «Забава» пояснила: этой традиции уже больше пяти лет.



- Мы называемся фронтовыми концертными бригадами. Каждый год ездим поздравлять ветеранов, выступаем прямо во дворах. Для нас это непередаваемое ощущение. Ведь что мы можем сделать для них сейчас? Только выразить благодарность своими песнями. Вклад наших ветеранов неоценим для Победы и для нас, – поделилась эмоциями артистка.



Также она рассказала, что их «театр регулярно ездит по школам и рассказывает детям про ветеранов, про войну, про подвиги, про ту великую эпоху».



Сам ветеран Дмитрий Михайлович от всей души поблагодарил артистов за замечательный подарок и немного поведал гостям праздника и артистам о войне.



- Курская битва сыграла такую роль, что после этого немцы оправиться уже не могли. И катились потом до самого Берлина. Как они ни пытались задержаться, у них не получилось, – вспоминает он.





Дмитрий Бобровский воевал на Курской дуге, в Белгороде, в Харькове. В Улан-Удэ после войны работал замдиректора ДК «ЛВРЗ» и директоров парка имени Орешкова.



Депутат Василий Иванов от соседнего округа № 6 отметил, что, к сожалению, «ветеранов сегодня всё меньше и меньше».

- Такие мероприятия очень важны для нас всех и молодого поколения. Очень важно соприкасаться с этим и слышать живую историю из первых уст. Благодаря таким встречам мы вспоминаем своих дедушек и бабушек, ветеранов ВОВ и поздравляем тех, кто остался жив, – говорит Василий Иванов.



Музыкальный подарок для второго ветерана Николая Ивановича Шкротова организовала детская школа искусств № 6 Улан-Удэ. Концерт он слушал прямо из балкона своей квартиры.





Николай Иванович воевал на Дальневосточном фронте в батальоне аэродромного обслуживания авиационного полка, где занимался подвозом снарядов, бомб, заправлял водой и горючим самолёты. Работал он на судоремонтном заводе, на ПВЗ в деревообрабатывающем цехе, а после войны – на Приборостроительном заводе. Имеет звание ветерана труда.



Депутаты горсовета также добавили, что будут принимать участие в митинге на Площади Славы, и на Мемориале Победы, и обязательно с семьёй посетят Парад Победы на площади (возрастное ограничение – 0+).

