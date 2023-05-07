Жителям Бурятии придётся копить на двушку в новостройке более девяти лет

При этом на квартиру им нужно откладывать всю свою зарплату
Представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, сколько времени нужно россиянину, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру в новом доме. Как выяснилось, примерно восемь лет и три месяца и то – при условии, что человек не будет ни пить, ни есть, откладывая на такое жильё весь свой месячный заработок. Его средний размер по стране – 64 191 рубль, а стоимость двушки – примерно 6 миллионов 369 тысяч 604 рубля.
Информацию о ценах в новостройках авторы исследования взяли с самого сайта «Мир квартир», а данные о среднем жалованье в регионах РФ – у Росстата. Оказалось, что в Бурятии двушка стоит примерно 5 миллионов 931 тысячу 728 рублей, а получают жители республики, по сведениям ведомства, 53 366 рублей – столько им до копеечки и придётся откладывать ежемесячно. Итого на это уйдёт 9 лет и 3 месяца. Накопить на дом или коттедж и то получится быстрее – 6 лет и 2 месяца.
В соседнем Забайкальском крае за такую квартиру просят уже 7 миллионов 55 тысяч 949 рублей, а месячный заработок там составляет 59 522 рубля, так что собирать на жильё предстоит 9 лет и 9 месяцев. Жителям Иркутской области с их зарплатой в 63 577 рублей и средним ценником на апартаменты в 6 миллионов 213 тысяч 277 рублей необходимо 8 лет и 1 месяц.
Быстрее всего – за 5 лет и 1 месяц, откладывая всё ежемесячное жалованье, накопят на двушку жители Мурманской области, поскольку цены там намного ниже, чем в целом по стране – 5 миллионов 350 тысяч, а ежемесячный заработок, по оценкам Росстата, довольный высокий – 87 089.
Менее чем за 6 лет на новую квартиру с двумя комнатами насобирают в Ямало-Ненецком автономном округе, республике Коми, Еврейской АО и Тюменской области. А вот в Крыму на это уйдёт долгих 22 года и один месяц, в Севастополе – 17 лет и 9 месяцев. Москвичам нужно 12 с половиной лет.
- За четыре года доступность жилья в стране заметно снизилась. В 2019-ом копить на квартиру нужно было в среднем пять лет, а не восемь, как сейчас, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Тогда жителям Крыма требовалось откладывать зарплату в течение 14 лет вместо 22-х, Краснодарского края – 11 вместо 15-ти, самарцам – 7, а не 11, как сейчас, пермякам – 6, а не 9, нижегородцам – 7 вместо 14-ти. За эти годы среднероссийская зарплата выросла всего на 30%, в то время как цены на новостройки – на 68%.
Жителям Бурятии придётся копить на двушку в новостройке более девяти лет
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