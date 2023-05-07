Их поздравят с приближающимся Днём Победы
В воскресенье, 7 мая, в преддверии 78-ой годовщины Великой Победы по столице Бурятии с концертными программами проедут «фронтовые бригады». Это творческие коллективы и солисты культурно-досуговых учреждений Улан-Удэ.
Артисты устроят небольшие представления во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
- Их можно посмотреть во дворе и из окон и с балконов и вместе со всеми соседями поздравить героя войны. 14 фронтовых бригад дадут в этот день 24 концерта, – сообщила председатель комитета по культуре городской администрации Ирина Ковалёва.
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В Улан-Удэ под окнами ветеранов устроят концерты
Общество, Фото:
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