В Улан-Удэ под окнами ветеранов устроят концерты

Их поздравят с приближающимся Днём Победы



В воскресенье, 7 мая, в преддверии 78-ой годовщины Великой Победы по столице Бурятии с концертными программами проедут «фронтовые бригады». Это творческие коллективы и солисты культурно-досуговых учреждений Улан-Удэ.



Артисты устроят небольшие представления во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.



- Их можно посмотреть во дворе и из окон и с балконов и вместе со всеми соседями поздравить героя войны. 14 фронтовых бригад дадут в этот день 24 концерта, – сообщила председатель комитета по культуре городской администрации Ирина Ковалёва.



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