05 мая

04 мая

Популярное

Бурятский вуз и музей Чингисхана подписали соглашение о сотрудничестве

Бурятский вуз и музей Чингисхана подписали соглашение о сотрудничестве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Совет ректоров вузов Бурятии завершает визит в Монголию

Монгольский музей Чингисхана и Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова подписали соглашение о сотрудничестве в области науки, исследований, образования и культуры. В рамках сотрудничества сотрудники музея будут проходить в российском университете курсы повышения квалификации, а также будут изучать русский язык по специальной программе, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что с 2 по 5 мая в Монголии с визитом находятся делегации совета ректоров вузов Бурятии и республиканского министерства образования и науки. Так, представители Восточно-Сибирского государственного института культуры встретились с руководством Монгольской государственной библиотеки и национального театра народной песни и танца и договорились о подписании соглашения. Ректоры ВСГУТУ и монгольского университета «Этугэн» договорились о продолжении дальнейшего сотрудничества, а также развитии научных проектов и стажировок.
Бурятия образование наука Монголия вузы музей международное сотрудничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стартовали летние рейсы из Читы во Владивосток и Хабаровск
Стартовали летние рейсы из Читы во Владивосток и Хабаровск
Общество, 05.05.2023
Полёты будут выполняться до 30 сентября
Бурятский вуз и музей Чингисхана подписали соглашение о сотрудничестве
Бурятский вуз и музей Чингисхана подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 05.05.2023
Совет ректоров вузов Бурятии завершает визит в Монголию
В Забайкалье граждан в леса не пустят до 18 мая
В Забайкалье граждан в леса не пустят до 18 мая
Общество, 05.05.2023
В некоторых районах ограничения будут действовать с 11 по 31 мая
В районе Бурятии планируют создать агропарк
В районе Бурятии планируют создать агропарк
Общество, 05.05.2023
«Тугнуйская долина» появится в Мухоршибирском районе
В Улан-Удэ заработал парящий кран-фонтан
В Улан-Удэ заработал парящий кран-фонтан
Общество, 05.05.2023
Огромный смеситель «повис» в нескольких метрах над землёй
В Улан-Удэ прошёл митинг в честь 78-летия Победы
В Улан-Удэ прошёл митинг в честь 78-летия Победы
Общество, 05.05.2023
Он состоялся у мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Парад Победы в Улан-Удэ посетит 100-летняя ветеран Халхин-Гола
Парад Победы в Улан-Удэ посетит 100-летняя ветеран Халхин-Гола
Общество, 05.05.2023
Цэрэнгийн Чимидцэрэн давно мечтала побывать в Бурятии
Жители пригорода Улан-Удэ просят отремонтировать разрушающийся мост
Жители пригорода Улан-Удэ просят отремонтировать разрушающийся мост
Общество, 05.05.2023
«Люди важнее любых законных основании для бездействия», - просят сельчане
Школьники посоревнуются в знании бурятского языка
Школьники посоревнуются в знании бурятского языка
Общество, 05.05.2023
В олимпиаде примут участие младшеклассники 
20-летняя улан-удэнка жила с крупной опухолью в горле
20-летняя улан-удэнка жила с крупной опухолью в горле
Общество, 05.05.2023
Она задыхалась даже при небольшой физической нагрузке
В Бурятии дали прогноз погоды на 9 мая
В Бурятии дали прогноз погоды на 9 мая
Общество, 05.05.2023
Местами воздух погреется до +26 градусов
Над Бурятией нависла постоянная угроза ящура
Над Бурятией нависла постоянная угроза ящура
Общество, 05.05.2023
От него хотят привить более двух миллионов сельхозживотных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^