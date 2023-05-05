Совет ректоров вузов Бурятии завершает визит в Монголию
Монгольский музей Чингисхана и Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова подписали соглашение о сотрудничестве в области науки, исследований, образования и культуры. В рамках сотрудничества сотрудники музея будут проходить в российском университете курсы повышения квалификации, а также будут изучать русский язык по специальной программе, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что с 2 по 5 мая в Монголии с визитом находятся делегации совета ректоров вузов Бурятии и республиканского министерства образования и науки. Так, представители Восточно-Сибирского государственного института культуры встретились с руководством Монгольской государственной библиотеки и национального театра народной песни и танца и договорились о подписании соглашения. Ректоры ВСГУТУ и монгольского университета «Этугэн» договорились о продолжении дальнейшего сотрудничества, а также развитии научных проектов и стажировок.
Бурятский вуз и музей Чингисхана подписали соглашение о сотрудничестве
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