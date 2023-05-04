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В Монголии стартует конкурс на обучение в Улан-Удэ

В Монголии стартует конкурс на обучение в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Делегация Бурятии находится с визитом в Монголии

Со 2 по 5 мая делегации совета ректоров вузов Бурятии и республиканского министерства образования и науки находятся с визитом в Монголии. Уже состоялась встреча в департаменте образования и науки мэрии Улан-Батора с директором Болдын Амартувшин. На встрече присутствовал министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов. Также делегация посетила монголо-китайскую школу «Уй-цай» в Улан-Баторе, университет «Этуген» и государственный музей «Чингисхан».

На 4 мая запланирована встреча с первым секретарём посольства России в Монголии, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Монголии, и.о. директора Русского дома в г. Улан-Батор В.В. Кильпяковой. Завтра, 5 мая, состоится визит в школу №1 г. Сухэ-Батор с участием главы Бурятии Алексея Цыденова, презентация конкурса среди граждан Монголии по изучению русского языка, а также работа по программе выезда делегации Бурятии в аймак Сэлэнгэ.

Для повышения мотивации обучающихся Монголии к изучению русского языка и обучения в России с 5 мая по 10 июня этого года был объявлен международный конкурс среди школьников и студентов Монголии. 20 победителей конкурса получат возможность бесплатного обучения на базе Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова и ещё 20 победителей – в Бурятском республиканском педагогическом колледже.

К участию в конкурсе пригласили граждан Монголии в возрасте от 15 до 35 лет, не имеющих гражданства Российской Федерации. Итоги конкурса будут подведены 10 июня. После оформления необходимых документов (оформление приглашения, виз) обучение на подготовительном курсе запланировано с 1 сентября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, что по итогам конкурса прошлого года на базе БГУ имени Доржи Банзарова и БРПК в настоящее время обучаются 40 монгольских граждан из городов Улан-Батор, Дархан, Булган, Сухбаатар и из следующих аймаков: Селенгинского, Архангайского, Дархан-уульского, Дорнодского, Баянхонгорского, Овор-Хангайского, Хубсугульского, Завханского, Хэнтийского, Центрального, Булганского, Орхонского.

Бурятия образование вузы Монголия конкурс обучение школа

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