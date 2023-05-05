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В праздничные дни ветераны в Бурятии смогут бесплатно ездить между районами республики

В праздничные дни ветераны в Бурятии смогут бесплатно ездить между районами республики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им предоставят бесплатный проезд в межмуниципальном транспорте

С 6 по 9 мая на всех межмуниципальных маршрутах в Бурятии участники Великой Отечественной войны (ветераны и труженики тыла) смогут воспользоваться бесплатным проездом при наличии соответствующего удостоверения. На некоторых маршрутах льгота распространяется и на лиц их сопровождающих, из расчёта один сопровождающий для одного ветерана.

Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок.

- Частные перевозчики обеспечивают проезд ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за счёт собственных средств. Такая мера поддержки на межмуниципальном транспорте реализуется на протяжении нескольких лет. Для того, чтобы воспользоваться льготой необходимо предъявить удостоверение, - рассказали в минтрансе Бурятии.

Отметим, некоторые перевозчики также предоставляют бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны в течение всего года.

ветераны ВОВ

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