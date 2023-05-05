В том числе выявлены нарушения сроки поставки оборудования
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушения законодательства при исполнении государственных контрактов по реконструкции театра кукол «Ульгэр».
Ранее управление капитального строительства правительства Бурятии заключило госконтракт по реконструкции театра с ООО «Бурятпроектреставрация».
- Установлено, что строительный контроль за возведением объекта заказчиком и исполнителем осуществлялся ненадлежащим образом: нарушены сроки поставки оборудования, проект производства работ не соответствует установленным требованиям, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс представления начальнику управления капстроительства и директору компании.
Руководитель строительной организации предостережён о недопустимости нарушений сроков выполнения работ по реконструкции объекта. Кроме того, по постановлению прокурора района он привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов».
Как сообщал «Байкал-Dailу», масштабная реконструкция театра кукол «Ульгэр» стартовала в феврале 2022 года. Старое здание на улице Ленина, 46 построили ещё в 1917 году. Это объект культурного наследия. В 2017-м его признали аварийным и закрыли.
После завершения работ в здании останется только театр «Ульгэр» (раньше там был ещё и музей природы Бурятии). Места станет вдвое больше. Появятся репетиционный зал и зрительный на 200 человек, новое технологичное оборудование, гримёрные и подсобные помещения.
Реставрация должна завершиться во втором квартале 2024-го. Она обойдётся в 900 с лишним миллионов рублей.
В Улан-Удэ прокуратура вскрыла нарушения при реконструкции театра «Ульгэр»
Общество, Фото:
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