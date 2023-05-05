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В Бурятии установили купола на восстановленную церковь

В Бурятии установили купола на восстановленную церковь
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Они обошлись почти в полмиллиона рублей

Накануне в кяхтинском селе Большая Кудара освятили купола возрождённой Троицкой церкви. Службу провёл протоиерей Олег Матвеев. А после этого их установили на храм, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Прошлым летом в Бурятии объявляли благотворительный марафон для сбора денег на восстановление церкви, которую ещё в 30-е годы разрушили большевики. Работы начались в 2019-ом.


Всего на храме установили три купола, которые обошлись в 424 тысячи рублей. Изготавливал их мастер Александр Дикой. На это потребовалось десять месяцев.

Председатель местного ТОС «Родничок» Наталья Новоселова поблагодарила за моральную и финансовую помощь и поддержку всех неравнодушных, земляков и уроженцев района.

- Где бы нам одним, сельчанам, собрать такую сумму. Только вместе мы – сила! Низкий поклон строителям за их труд, – цитирует её «Кяхта-инфо.24/7».

Троицкая церковь в Большой Кударе – одна из самых крупных в Бурятии. В 1742 году в селе на средства прихожан началось строительство деревянного здания, а в 1846 возвели уже другое – из камня, которое и оказалось разрушено. Новую поставили на старый фундамент. 
церковь строительство православный храм

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