В Бурятии установили купола на восстановленную церковь

Накануне в кяхтинском селе Большая Кудара освятили купола возрождённой Троицкой церкви. Службу провёл протоиерей Олег Матвеев. А после этого их установили на храм, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Прошлым летом в Бурятии объявляли благотворительный марафон для сбора денег на восстановление церкви, которую ещё в 30-е годы разрушили большевики. Работы начались в 2019-ом.
Всего на храме установили три купола, которые обошлись в 424 тысячи рублей. Изготавливал их мастер Александр Дикой. На это потребовалось десять месяцев.
Председатель местного ТОС «Родничок» Наталья Новоселова поблагодарила за моральную и финансовую помощь и поддержку всех неравнодушных, земляков и уроженцев района.
- Где бы нам одним, сельчанам, собрать такую сумму. Только вместе мы – сила! Низкий поклон строителям за их труд, – цитирует её «Кяхта-инфо.24/7».
Троицкая церковь в Большой Кударе – одна из самых крупных в Бурятии. В 1742 году в селе на средства прихожан началось строительство деревянного здания, а в 1846 возвели уже другое – из камня, которое и оказалось разрушено. Новую поставили на старый фундамент.