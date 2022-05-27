В Бурятии стартовал благотворительный марафон для Троицкой церкви

Концерт в поддержку марафона состоится в начале июня в селе Большая Кудара



Жителей Бурятии приглашают принять участие в благотворительном марафоне для сбора денежных средств на восстановление Троицкой церкви в селе Большая Кудара – одного из самых крупных православных храмов в республике.



Благотворительный концерт в поддержку марафона состоится 4 июня в селе Большая Кудара. Мероприятие начнётся в 11:00. В концерте примут участие учреждения культуры и творческие коллективы Бурятии.



– К нам обратились местные жители с просьбой оказать посильную помощь в сборе средств на купола для Троицкой церкви. Мы не могли оставаться в стороне и приняли решение сделать все зависящее от нас для решения данного вопроса, – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Отметим, строительство деревянной Троицкой церкви в Большой Кударе на средства прихожан началось в 1742 году. В 1846 году на этом месте была построена церковь из камня. В 1930-е годы она была разрушена большевиками. С 2019 года ведётся строительство и восстановление храма, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 6+

