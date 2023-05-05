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У коров, найденных в реке в Бурятии, не оказалось опасных болезней

У коров, найденных в реке в Бурятии, не оказалось опасных болезней
Общество,  Фото:Управление ветеринарии Бурятии
Их хозяина теперь ждёт наказание

Стали известны результаты исследования биоматериала коров, которых на днях обнаружили мёртвыми в реке Джида недалеко от села Нюгуй Джидинского района. Никаких опасных заболеваний у них не выявили, сообщается в группе «Джида-инфо 24/7».

Туши утилизировали – их сожгли в крестообразной яме. Расходы за это понесёт владелец КРС, которого уже установили. На него также составили протокол об административном нарушении за ненадлежащую утилизацию биологических отходов. Наказание определят в Россельхознадзоре.

Как сообщал «Байкал-Daily», на месте, где нашли сельхозживотных, ранее побывали ветеринары, сотрудник Россельхознадзора и представители районной и сельской администраций. Специалисты взяли у павших коров патматериал для исключения опасных болезней.

Мёртвых бурёнок заметил в реке местный житель. Из воды их достали с помощью трактора, уточнили в республиканском управлении ветеринарии.

С начала года в Бурятии зафиксировали уже шесть таких нарушений. Хозяев скота во всех случаях установили и оштрафовали по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ – за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов. Размер денежного наказания по ней колеблется от 4 до 5 тысяч рублей для физических и от 20 до 40 тысяч – для должностных лиц.
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