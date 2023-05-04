Работу над ним завершат в сентябре
В Иркутской области прошло совещание правительства региона с представителями АО «Корпорация Туризм.РФ», на котором представили итоги первого этапа разработки мастер-плана развития туристического кластера «Тальцы».
Разработка мастер-плана осуществляется с участием инвесторов и будет завершена в сентябре 2023 года. Цель проекта – создание круглогодичного курорта с сохранением уникального массива прибайкальских лесов и рекреационных территорий. По прогнозам, планируемый турпоток к 2030 году составит 850 тысяч человек в год.
Общая площадь туристкой территории составляет более 300 га. Проект предусматривает реализацию отелей различной степени звёздности (3-4 звезды). Объекты будут сдаваться поэтапно.
Особенностью туристической территории станет яхтенная марина полного цикла, предусматривающая зимнее хранение судов и размещение яхтенной школы, а также причала для водного транспорта, откуда запланированы маршруты до основных достопримечательностей Прибайкалья.
В составе круглогодичного курорта – аквапарк, набережная с общественными пространствами для проведения культурных и развлекательных мероприятий, контактный зоопарк, сеть эко-троп, проходящих по лесу и берегу Ангары, велодорожек и лыжных трасс.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, для встречи гостей предполагается организовать два въезда на территорию. Вопросы транспортной организации будут прорабатываться рабочей группой АО «Корпорация «Туризм.РФ» с министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
В ходе совещания обсуждались также развитие обеспечивающей инфраструктуры, дальнейшие мероприятия по оформлению земельных участков, перспектива создания особо охраняемой территории рекреационного назначения регионального значения вблизи Прибайкальского национального парка.
В Иркутской области представили часть мастер-плана развития туркластера «Тальцы»
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