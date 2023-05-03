Они победили во всероссийском конкурсе «Юный правозащитник»
Двое школьников из Бурятии выиграли всероссийский конкурс «Юный правозащитник». Они получили главную награду - бесплатную путёвку в детский центр «Орлёнок».
- На конкурс, который ежегодно проводят ВДЦ «Орлёнок» и федеральная служба судебных приставов России, работы присылали со всей страны. Конкурсанты еще школьники, но темы поднимали совсем не детские, - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
14-летняя Екатерина стала лучшей, подготовив реферат «Дознание в системе органов принудительного исполнения». Амгалан занял первое место в возрастной группе 15-16 лет, раскрыв тему «Мастера спорта в системе органов принудительного исполнения» на примере судебных приставов Бурятии.
- Ребята о работе органов принудительного исполнения знают не понаслышке. Их родители много лет работают в службе судебных приставов Бурятии. И это очень здорово, что в таком возрасте дети интересуются историей права, изучают правоведение и занимают социально активную жизненную позицию, - отмечает инспектор службы судебных приставов Соелма Найданова.
Дети поедут отдыхать в лагерь «Дозорный» на берегу Чёрного моря в конце мая.
Двое школьников из Бурятии выиграли путёвки в «Орлёнок»
Общество, Фото:
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