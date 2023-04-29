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Житель Иркутской области получил 9 лет колонии за убийство приятеля

Житель Иркутской области получил 9 лет колонии за убийство приятеля
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло летом прошлого года

Тайшетский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. Он признан виновным в убийстве, краже и самоуправстве.

В июне 2022 года подсудимый пришёл к своему приятелю и на почве внезапной личной неприязни начал его избивать монтировкой по различным частям тела и голове. От полученных травм хозяин квартиры скончался у себя дома. После чего мужчина собрал принадлежащее погибшему имущество и скрылся с места преступления.

Через несколько дней подсудимый после распития спиртного в компании своих знакомых уехал на автомобиле одного из них, воспользовавшись тем, что в замке зажигания имелся ключ.

- Злоумышленник был установлен при взаимодействии полиции и следователей СК, помещён судом под стражу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

С учётом мнения гособвинителя суд приговорил жителя Тайшета к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
суд

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