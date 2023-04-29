В Бурятии усилят патрулирование лесов в майские праздники

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На патрулирование выйдут более 200 работников лесной охраны



Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского.



Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, особое внимание уделено профилактическим мероприятиям. Для пресечения нарушений особого противопожарного режима и предотвращения лесных пожаров патрулирование лесов в предстоящие выходные усилено.



«В праздничные дни ожидается высокий класс пожарной опасности. Коллеги, не расслабляемся. Ситуация может измениться ежеминутно. Когда все будут отдыхать, мы с вами будем работать. В первую очередь - работа на профилактику, не на составление протоколов, а на профилактику. Если люди не понимают - составляем протоколы», - отметил Пётр Мордовской.



На патрулирование лесов выйдут более 200 работников лесной охраны, также задействована система космомониторинга, которая позволяет отображать возгорания в режиме реального времени. Кроме этого, в праздничные выходные дни будет проводиться авиапатрулирование, особенно в тех местах, где жители чаще выезжают на пикники.



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском и Северо-Байкальском районах. Все они возникли из-за неосторожного обращения с огнём.



На тушении работало 102 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 57 га, из которых 5 га - нелесная площадь. Возгорания в Северо-Байкальском и Баргузинском районах ликвидированы.



На утро 29 апреля продолжается работа по тушению лесного пожара в Еравнинском районе.



- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.



