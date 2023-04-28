В Улан-Удэ в последний путь проводили ветерана Великой Отечественной

На 97 году жизни скончался Александр Петров



27 апреля в Улан-Удэ в последний путь проводили участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Петрова. Ветеран ушёл из жизни на 97 году.



Александр Михайлович в 1943 году был призван в ряды Красной Армии, служил техником вычислительной техники для стабилизации танкового орудия. Воевал на Забайкальском фронте в 39-й Армии, 61-й танковой дивизии. Был награждён орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», медалью «Жукова Г.К.».



На Улан-Удэнском авиационном заводе он проработал 10 лет, являлся ветераном труда. Александр Михайлович занимал активную жизненную позицию, принимал участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Так, он встречался с учащимися школ, студентами, проводил «Уроки мужества». Кроме этого, он пел в народном хоре ветеранов авиационного завода.



- Для всех родных, друзей, коллег Александр Михайлович запомнится интеллигентным, воспитанным, добрым и справедливым отцом, дедом, прадедушкой, - сообщает администрация Железнодорожного района.

