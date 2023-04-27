Для участия в кинофестивале «Человек и Природа» было подано более 900 заявок
На участие в XXII Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина поступило 912 заявок. Их подали режиссёры, снимающие кино о природе, из 72 стран мира. В конкурсной программе принимают участие документальные, научно-популярные, игровые, полнокупольные и анимационные фильмы.
- Традиционно самое большое количество претендентов – более 400 – это кинодокументалисты. Лидер по количеству заявленных документальных и научно-популярных фильмов – Россия. Игровых и анимационных фильмов представлено практически поровну: 248 и 250 соответственно, - рассказала программный директор кинофестиваля «Человек и Природа», заместитель директора Иркутского областного кинофонда Елена Утробина.
Наибольшее количество работ поступило из Латинской Америки, особенно из Бразилии и Аргентины. Среди европейских стран лидируют Франция и Германия, среди африканских – Нигерия, Алжир, ЮАР. Большой интерес к фестивалю проявили кинематографисты Турции и Испании. Есть работы из США, Туниса, Ирака, Афганистана, Французской Полинезии, Таиланда и других стран.
Отборочная комиссия кинофестиваля уже приступила к работе. Из представленных лент выберут лучшие, шорт-лист представят в июне. С 19 по 30 сентября с лентами ознакомится международное жюри. Оно определит победителей XXII Байкальского международного кинофестиваля, а также обладателей специальных призов от молодёжного жюри, СМИ-сообщества, зрительских симпатий. За фильм, в котором наиболее остро представлены актуальные экологические проблемы, будет присуждён приз «Байкал». Лучший фильм фестиваля получит гран-при, который составляет 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Завершился приём заявок на Байкальский международный кинофестиваль
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