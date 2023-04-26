Подавать заявления на них нужно каждый год
В Минсоцзащиты Бурятии разъяснили, как переоформить ежемесячные выплаты на третьего ребёнка (или последующих) в возрасте до трёх лет. Родители ребятишек, рождённых до января 2023 года, могут сами выбрать, получать их как раньше, пока детям не исполнится три года, или же перейти на единое пособие.
Подтверждать право на такую ежемесячную выплату нужно каждый год, начиная с месяца обращения за ней. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и необходимые документы.
Сведения о доходах семьи органы соцзащиты получают в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При назначении пособия учитывается среднедушевой доход за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Оставить заявление можно на сайте Госуслуг, перейдя по ссылке https://gosuslugi.ru/600198/1.
Жителям Бурятии рассказали, как переоформить некоторые детские пособия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он выиграл «серебро» в беге на 400 м
В столице Бурятии назвали ориентировочные сроки отключения отопления и горячей воды
На республику надвигаются снег и ветер
Речь идёт о турмаршруте «Север острова Ольхон»
Правда, придётся снести вечернюю школу
Подавать заявления на них нужно каждый год
Размер штрафа может составить до 300 тысяч рублей
Соревнования пройдут 6 и 7 мая
Он выпустил видео на свой новый трек «О любви»
Люди боятся, что его могут ненароком съесть коровы
Их будут весь день отлавливать на Левобережье
Косолапый держится в стороне от Большой Байкальской тропы
Половина работающих горожан проведёт их дома
Опубликован список адресов, попадающих под длительное отключение
Дети раздавали самодельные листовки