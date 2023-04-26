Жителям Бурятии рассказали, как переоформить некоторые детские пособия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Подавать заявления на них нужно каждый год



В Минсоцзащиты Бурятии разъяснили, как переоформить ежемесячные выплаты на третьего ребёнка (или последующих) в возрасте до трёх лет. Родители ребятишек, рождённых до января 2023 года, могут сами выбрать, получать их как раньше, пока детям не исполнится три года, или же перейти на единое пособие.



Подтверждать право на такую ежемесячную выплату нужно каждый год, начиная с месяца обращения за ней. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и необходимые документы.



Сведения о доходах семьи органы соцзащиты получают в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При назначении пособия учитывается среднедушевой доход за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Оставить заявление можно на сайте Госуслуг, перейдя по ссылке https://gosuslugi.ru/600198/1.

