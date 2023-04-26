В Бурятии стартует челлендж «PRO100читаюмоюБурятию»

Участвовать могут представители вузов и ссузов республики



В Улан-Удэ стартует челлендж «PRO100читаюмоюБурятию». Цель акции – развитие, сохранение, популяризация бурятской литературы, устного народного творчества, искусства, бурятского языка, истории родного края и чтения.



Участник челленджа должен представить книгу в формате видеоролика, чтобы книга нашла своего читателя. Продолжительность видеоролика 2-3 минуты. Приветствуется креативный подход к подаче материала.



Старт челленджа дан сегодня, 26 апреля, на базе научной библиотеки ВСГУТУ. К участию приглашаются вузы и учреждения СПО.



Как отметили в пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ, при размещении постов в социальной сети необходимо разместить хештег #PRO100читаюмоюБурятию.



Возрастное ограничение: 12+.

