Участвовать могут представители вузов и ссузов республики
В Улан-Удэ стартует челлендж «PRO100читаюмоюБурятию». Цель акции – развитие, сохранение, популяризация бурятской литературы, устного народного творчества, искусства, бурятского языка, истории родного края и чтения.
Участник челленджа должен представить книгу в формате видеоролика, чтобы книга нашла своего читателя. Продолжительность видеоролика 2-3 минуты. Приветствуется креативный подход к подаче материала.
Старт челленджа дан сегодня, 26 апреля, на базе научной библиотеки ВСГУТУ. К участию приглашаются вузы и учреждения СПО.
Как отметили в пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ, при размещении постов в социальной сети необходимо разместить хештег #PRO100читаюмоюБурятию.
Возрастное ограничение: 12+.
В Бурятии стартует челлендж «PRO100читаюмоюБурятию»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожане соберут мусор во время пробежки
Участвовать могут представители вузов и ссузов республики
В Селенгинском районе поведут фестиваль-конкурс хореографии
На него приедет команда из Монголии
Соревнования прошли в Краснодарском крае
Ограничения введут 6 мая на участке трассы Улан-Удэ – Кяхта
Действует особый противопожарный режим
В соревнованиях участвовали более 260 спортсменов
Мужчина любил ездить в нетрезвом виде
Учебное заведение огородили забором из-за строительства спортплощадки
Продолжаются рекультивационные работы в Кяхте и Закаменске
Для этого советуют использовать «мантровую» воду
Животные считают эту территорию своей и могут напасть на людей
Мероприятия стартовали 23 апреля
У «Амар сайна» появится новый репетиционный зал