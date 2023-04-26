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Бурятии угрожает заразный птичий грипп

Бурятии угрожает заразный птичий грипп
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Риск его проникновения в республику остаётся высоким

В республиканском управлении ветеринарии обратили внимание на напряжённую эпизоотическую ситуацию по высокопатогенному гриппу птиц (ВГП). Там отметили, что во всём мире она уже приняла угрожающие масштабы. Так, в Европе в ушедшем 2022 году потери на птицеводческих предприятиях после выявления 6 с лишним тысяч случаев ВГП составили почти 50 миллионов птиц.

Примерно столько же уничтожили и в США, где зарегистрировали более 600 случаев птичьего гриппа. Непростая обстановка сложилась и в Японии.

В 17 регионах РФ в 2022-ом зафиксировали 63 очага ВГП, в том числе 45 – в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Пришлось уничтожить свыше 1 миллиона 100 тысяч пернатых. В 2023-ем обнаружили 9 очагов в 8 субъектах.

Основные причины возникновения и распространения этого заболевания – нарушение требований по содержанию, перемещению и реализации птиц и полученной от них продукции. В первую очередь – на сельскохозяйственных и ярмарках выходного дня, пояснили в управлении ветеринарии. Сказывается и попустительское отношение к местам несанкционированной торговли.

Ключевой фактор, оказывающий значимое влияние на развитие эпизоотической ситуации по ВГП – сезонная миграция диких птиц, поскольку ЛПХ не защищены должным образом. В Бурятии обстановка пока благополучная, но риск заноса заболевания в республику остаётся высокими.

Специалисты призывают жителей РБ содержать домашних птиц в режиме «закрытого типа», чтобы они не контактировали с дикими и синантропными. А ещё – покупать продукты птицеводства (яйца и мясо) только в санкционированных местах. У продавца должны быть все необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Обо всех изменениях в поведении и здоровье пернатых и в случае их падежа необходимо сразу же сообщать специалистам. Для этого на базе управления ветеринарии работает горячая линия 8 (3012) 36-20-22.
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