Первый рейс состоится уже на следующей неделе
В Чите начались продажи билетов на регулярный международный автобусный маршрут Чита – Маньчжурия. Первые пассажиры отправятся в путешествие уже 4 мая.
- Из Читы автобус будет выезжать каждый четверг в 8:00, в обратном направлении – каждое воскресенье в 9:00 (время читинское). Стоимость путешествия составит 2 тысячи рублей в одну сторону, - рассказали специалисты Читинского автовокзала.
По их информации, в стоимость проезда включён багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышает 180 сантиметров, общей массой не более 25 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
B Чите запустят международный автобусный маршрут до Маньчжурии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За победу в конкурсе борются 22 участника
Все дома в границах города получат доступ к газу
Также изменения коснутся нескольких электричек в Иркутской области
Учащиеся республики вышли в финал конкурсов «Моя малая родина: природа культура, этнос» и «Открытия 2030»
Первый рейс состоится уже на следующей неделе
Розыгрыш первенства стартовал вчера, 24 апреля
Движение в центре города будут ограничивать несколько раз
В Алханае стал гнездоваться чёрный гриф
О ходе строительства рассказал главврач Иволгинский больницы Александр Цыдыпов
Концерт пройдёт 13 мая
В олимпиаде приняли участие 20 команд
Волонтёры раздают георгиевскую ленточку жителям
Она решила погулять и не вернулась домой
После кинопоказа пройдёт обсуждение избранных работ со сценаристом Еленой Демидовой
В «Юбилейном» с размахом отметят День весны и труда