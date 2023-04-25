B Чите запустят международный автобусный маршрут до Маньчжурии

Первый рейс состоится уже на следующей неделе



В Чите начались продажи билетов на регулярный международный автобусный маршрут Чита – Маньчжурия. Первые пассажиры отправятся в путешествие уже 4 мая.



- Из Читы автобус будет выезжать каждый четверг в 8:00, в обратном направлении – каждое воскресенье в 9:00 (время читинское). Стоимость путешествия составит 2 тысячи рублей в одну сторону, - рассказали специалисты Читинского автовокзала.



По их информации, в стоимость проезда включён багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышает 180 сантиметров, общей массой не более 25 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

