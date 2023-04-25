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В Забайкалье хотят «догазифицировать» Читу

В Забайкалье хотят «догазифицировать» Читу
Общество,  Фото:pixabay.com
Все дома в границах города получат доступ к газу

На полную газификацию частных домовладений в Чите необходимо ещё 900 миллионов рублей, рассказал вице-премьер Забайкалья Алексей Сергейкин в интервью «Российской газете». С предложением «догазифицировать» город власти региона обратились в Минприроды России и проектный офис программы «Чистый воздух».

- На экологичное отопление переведут чуть больше 13 тысяч домов с печным отоплением. Но в Чите таких, по данным Росреестра, свыше 17 тысяч. Необходимо ещё 900 миллионов рублей. Поддержку мы получили, деньги нам пообещали перечислить на 2025 год. Рассчитываем, что все дома в границах Читы получат доступ к газу. Это в целом позволит снизить объём выбросов уже на 25,6 процента по сравнению с показателями 2017-го года, - пояснил Алексей Сергейкин.

Кроме того, в пригороде Читы находятся 8,5 тысячи частных домовладений, там проживают 15 тысяч человек. Алексей Сергейкин отметил, что по плану в 2025-2026 годах будут выделены дополнительно 4,3 миллиарда рублей, которые позволят построить ещё одну станцию по приёму, хранению СПГ и 200 километров сетей газоснабжения. В этом случае будет возможен перевод на газ домов из пригорода Читы, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Чита газификация

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