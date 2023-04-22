22 апреля

21 апреля

Популярное

Спортсменка из Бурятии завоевала серебро на чемпионате Европы

Спортсменка из Бурятии завоевала серебро на чемпионате Европы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стальвира Оршуш выступала на соревнованиях в весовой категории 53 кг.

Спортсменка из Бурятии Стальвира Оршуш завоевала серебро на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Загребе (Хорватия). Об этом сообщается на официальной странице Центра спортивной подготовки Бурятии в соцсети.

Борица в финальном поединке за золотую медаль уступила шведской спортсменке Эмме Мальмгрен.

Как сообщал «Байкал-Daily», Стальвира Оршуш, которая воспитывалась в спортивном клубе «Номто» и долгое время выступала за Россию, выступала на нынешнем чемпионате Европы за команду Венгрии в весовой категории 53 кг.


чемпионат Европы спортивная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем
Общество, 22.04.2023
Автомобиль, на котором каталась пьяная компания, был ранее угнан
Рабочая группа по СВО помогает расширить меры поддержки участников спецоперации и их семей
Рабочая группа по СВО помогает расширить меры поддержки участников спецоперации и их семей
Общество, 22.04.2023
Принятый Госдумой пакет законов, инициированный рабочей группой по СВО, предусматривает усовершенствование действующих механизмов и установление прав на получение льгот для участников специальной военной операции (СВО) и их семей
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Общество, 22.04.2023
Жителям республики напоминают, в Бурятии действует особый противопожарный режим
Спортсменка из Бурятии завоевала серебро на чемпионате Европы
Спортсменка из Бурятии завоевала серебро на чемпионате Европы
Общество, 22.04.2023
Стальвира Оршуш выступала на соревнованиях в весовой категории 53 кг.
В Бурятии работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике
В Бурятии работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике
Общество, 22.04.2023
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу
В Бурятии ребёнка погибшего военного обеспечат бесплатным горячим питанием
В Бурятии ребёнка погибшего военного обеспечат бесплатным горячим питанием
Общество, 22.04.2023
С вопросом про бесплатное питание к омбудсмену обратилась мать военного
В Бурятии стартовал пасхальный конкурс
В Бурятии стартовал пасхальный конкурс
Общество, 22.04.2023
Своё творчество покажут школьники, детсадовцы и воспитанники учреждений дополнительного образования
В Улан-Удэ оштрафовали дебошира, пристававшего к посетителям магазина
В Улан-Удэ оштрафовали дебошира, пристававшего к посетителям магазина
Общество, 22.04.2023
Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном

В Санкт-Петербурге спортивный праздник посвятят бурятскому учёному
В Санкт-Петербурге спортивный праздник посвятят бурятскому учёному
Общество, 22.04.2023
В Северной столицы пройдут Банзаровские игры
В Бурятии до +9 градусов
В Бурятии до +9 градусов
Общество, 22.04.2023
В республике по-прежнему ветрено 
В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш сад-огород»
В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш сад-огород»
Общество, 21.04.2023
Она состоится с 5 по 7 мая на 4 площадках столицы республики
В Забайкалье объявлен конкурс лучшей эмблемы юбилея БАМа
В Забайкалье объявлен конкурс лучшей эмблемы юбилея БАМа
Общество, 21.04.2023
Нарисовать логотип могут все желающие старше 15 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^