Стальвира Оршуш выступала на соревнованиях в весовой категории 53 кг.
Спортсменка из Бурятии Стальвира Оршуш завоевала серебро на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Загребе (Хорватия). Об этом сообщается на официальной странице Центра спортивной подготовки Бурятии в соцсети.
Борица в финальном поединке за золотую медаль уступила шведской спортсменке Эмме Мальмгрен.
Как сообщал «Байкал-Daily», Стальвира Оршуш, которая воспитывалась в спортивном клубе «Номто» и долгое время выступала за Россию, выступала на нынешнем чемпионате Европы за команду Венгрии в весовой категории 53 кг.
Спортсменка из Бурятии завоевала серебро на чемпионате Европы
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Стальвира Оршуш выступала на соревнованиях в весовой категории 53 кг.
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