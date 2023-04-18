В республике прошёл конкурс красоты для замужних женщин и мам
16 апреля в Улан-Удэ завершился финал шестого регионального конкурса красоты и талантов для замужних женщин и женщин с детьми «Миссис Бурятия 2023» (возрастное ограничение: 16+).
По информации организаторов, победителем конкурса и обладателем титула «Миссис Бурятия 2023» стала Ирина Пурбуева. Также она была названа «Миссис Сексуальность» конкурса. Первой «Вице-миссис Бурятия» стала Наталья Дашиева. Кроме этого, она была удостоена номинаций «Миссис Уверенность» и «Достояние Республики Бурятия». Валентина Щербакова, вторая «Вице-миссис Бурятия», удостоилась номинаций «Миссис Русская Краса», «Достояние Республики Бурятия» и «Королевский выбор».
Титул «Миссис Бурятия Классик 2023» выиграла Лариса Макшанова, также получившая номинацию «Миссис Стиль». Первой «Вице-Миссис Бурятия Классик» стала Елена Оленникова. Она же стала «Миссис целеустремлённость». Второй «Вице Миссис Бурятия Классик» была признана Ольга Жарникова, победившая в номинации «Миссис Доброта».
Екатерина Сагадаева была признана «Миссис Улан-Удэ 2023», «Миссис Фотомодель» и «Миссис семейные традиции». Первая «Вице-Миссис Улан-Удэ» Юлия Воронова выиграла номинации «Миссис Обаяние», «Миссис Фуршет», «Миссис Лидер Вкуса» и «Миссис Лучшая самопрезентация». Вторая «Вице-Миссис Улан-Удэ» Марина Таскина также стала «Миссис Эмпатия».
В Улан-Удэ выбрали «Миссис Бурятию»
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