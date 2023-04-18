В нём примут участие более 130 детей
В День Победы, 9 мая, в Улан-Удэ состоится традиционный праздничный парад, в которым примут учащиеся 18 городских СОШ – № 2, 3, 5, 7, 17, 24, 26, 32, 35, 8, 40, 46, 20, 47, 50, 58, 63 и 65 и центра «Эдельвейс». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Школьники строевым шагом пройдут перед ветеранами и жителями бурятской столицы. Подготовка к мероприятию уже в разгаре. Трижды в неделю ребята по два часа оттачивают свои действия на военном аэродроме в микрорайоне Восточный.
- На тренировках отрабатывается каждая деталь – жесты, приветствия, строевой шаг и перемещения подразделений. При выявлении малейшей неслаженности следует разбор ошибок и всё повторяется снова – отметили в мэрии.
Всего к параду присоединятся 132 ребёнка. Шествие в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся на площади Советов в десять часов утра 9 мая.
Возрастное ограничение – 0+
К параду Победы в Улан-Удэ присоединятся школьники
Общество, Фото:
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