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На Гусином озере в Бурятии встретили загадочного зверя

На Гусином озере в Бурятии встретили загадочного зверя
Общество,  Фото:t.me/ves_gusinoozersk
Интернет-пользователи решили, что это была самая обычная крыса

В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» недавно опубликовали видео, сделанное на льду Гусиного озера в Селенгинском районе. На камеру засняли небольшого хвостатого зверька, который очень быстро бежал по замерзшему водоёму. «Как вы считаете, кто это?», – поинтересовались администраторы канала у подписчиков.

Интернет-пользователи предположили в комментариях, что это камышовая мышь. Некоторые же жители республики считают, что по озеру бегала самая обычная крыса. Вопрос, мол, только в том, как она туда попала.

В начале февраля в Забайкальском национальном парке в Бурятии под покровом ночи запечатлели двух обитателей резервата. Сначала в объектив попал юркий зверь с длинным хвостом. Он бегал по берегу, а потом погрузился в воду. Позже в лунном свете пробежало животное покрупнее. Большинство пользователей предположили, что на видео запечатлены речная выдра и волк – и оказались правы.
животные видео

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