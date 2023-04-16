На Гусином озере в Бурятии встретили загадочного зверя





В начале февраля в Забайкальском национальном парке в Бурятии под покровом ночи запечатлели двух обитателей резервата. Сначала в объектив попал юркий зверь с длинным хвостом. Он бегал по берегу, а потом погрузился в воду. Позже в лунном свете пробежало животное покрупнее. Большинство пользователей предположили, что на видео запечатлены речная выдра и волк – и оказались правы.

В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» недавно опубликовали видео, сделанное на льду Гусиного озера в Селенгинском районе. На камеру засняли небольшого хвостатого зверька, который очень быстро бежал по замерзшему водоёму. «Как вы считаете, кто это?», – поинтересовались администраторы канала у подписчиков.Интернет-пользователи предположили в комментариях, что это камышовая мышь. Некоторые же жители республики считают, что по озеру бегала самая обычная крыса. Вопрос, мол, только в том, как она туда попала.