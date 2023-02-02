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В заповеднике Бурятии появился таинственный зверь со светящимися глазами

В заповеднике Бурятии появился таинственный зверь со светящимися глазами
Общество, 
В резервате заявили, что он плыл по воде как крокодил

В Забайкальском национальном парке в Бурятии под покровом ночи запечатлели двух обитателей резервата. Сначала в объектив камеры попал юркий зверёк с длинным хвостом. Он бегал по берегу, а потом погрузился в воду.


 
В официальном аккаунте во «ВКонтакте» и в telegram-канале ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которому подчиняется резерват, предложили отгадать, кто это.
 
- Ночь в Подлеморье… Темноту пронзают «светящиеся» глаза зверя. Не спеша и плавно он подходит ближе. Доля секунды – и уже плывёт как крокодил, сверля взглядом, – отметили в учреждении. – В воде чувствует себя уверенно – тело приспособлено для ловких манёвров, расслабленно, но готово к атаке в любой момент. Этой ночью он точно кого-нибудь съест. Или сам станет добычей? Как знать.

Позже в лунном свете пробежало животное покрупнее.
 
- Оно бесшумное. Только глубокие следы на снегу и очертания силуэта на фоне ночного пейзажа выдадут его маршрут по национальному парку. Ему тоже сегодня не до сна, – рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Подписчики в соцсетях предположили, что на видео запечатлены выдра и волк. Среди других вариантов – норка и кабан.

Правильный ответ оказался: это речная выдра и волк.

- Увидеть выдру своими глазами – большая удача. В Бурятии (и многих других регионах РФ) она занесена в Красную книгу. Мех выдры всегда высоко ценили из-за красоты и высочайшей прочности (носкость 100%). При выделке оставляли только мягкую подпушь, а остевые волосы выдёргивали – это и дало «имя» зверю. А вот в старину его называли порешней – вероятно, из-за того, что встречались с ним только возле рек, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Речная выдра в основном питается рыбой. В Бурятии это хариус, бычок-подкаменщик, окунь, сорога, ленок, омуль. Взрослым особям нужно около 1 кг в день. Растительную пищу выдра не ест, запасы делает редко, так что «рыбачить» ей приходится даже зимой. Иногда это достаточно сложно: в холода промерзают водоёмы, пропадают тепляки и отдушины. И если выдра быстро не найдёт подходящий для охоты участок поблизости, она может погибнуть.

А ещё выдры забавно преодолевают крутые снежные склоны: перекатываются на брюхе. Это хорошо видно по следам на фото.

животные природа

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