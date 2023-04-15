В Улан-Удэ подорожала аренда «однушек» и «двушек»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Аренда трёхкомнатных квартир подешевела



В периоды снижения доходов и нестабильности люди всё реже решаются приобретать квартиры в собственность, брать ипотеку. Вместо этого многие из них пользуются арендованным жильём, что увеличивает спрос в этом сегменте и не позволяет ставкам опускаться. Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали изменение стоимости съёмных одно-, двух- и трёхкомнатных квартир за прошедший квартал в городах с населением более 300 тыс. человек.



Исследование показало, что однокомнатные квартиры подорожали в 43 городах России из 70 исследованных порталом, в 27 подешевели. Больше всего подняли ценники собственники в Магнитогорске (+18,5%), Владивостоке (+16,1%), Волгограде (+8,6%), Кургане (+7,9%) и Кирове (+6,5%). А упали ставки аренды заметнее всего в Чебоксарах (–10,6%), Набережных Челнах (–5,9%), Санкт-Петербурге (–5,7%), Калининграде (–5,6%) и Якутске (–5,5%).



В среднем по всем городам ставки на «однушки» подросли за три месяца на 0,7% и сейчас сдаются за 17 620 рублей в месяц.



Двухкомнатные квартиры в I квартале выросли в цене в 41 городе, в 28 упали, в одном остались неизменными. Дорожали они сильнее прочих в Кирове (+23,6%), Владивостоке (+18,5%), Пензе (+10,3%), Мурманске (+9%) и Магнитогорске (+8,7%). Дешевели активнее всего в Тольятти (–9,4%), Набережных Челнах (–8,6%), Саранске (–7,9%), Чебоксарах (–6,9%) и Санкт-Петербурге (–5,3%).



В среднем объекты с двумя комнатами за I квартал подорожали на 1,8%, до 23 303 рублей в месяц.



Хозяева трёхкомнатных квартир в 45 городах переписывали ценники в большую сторону, в 25 – в меньшую. В плане подорожания, по данным портала «Мир квартир», больше всего отличились Волжский (+28%), Брянск (+18,8%), Саратов (+18,2%), Магнитогорск (+16,1%) и Пенза (+11%). В плане удешевления – Чебоксары (–17,9%), Вологда (–16,1%), Курган (–12,7%), Тольятти (–5,6%) и Кемерово (–5,4%).



В среднем ставки аренды трёхкомнатного жилья увеличились на 1,8%, до 30 043 рублей в месяц.



В Москве «однушки» (–0,5%) и «двушки» (–1,2%) подешевели, а «трёшки» немного подорожали (+1,9%). В Петербурге с начала года подешевели все три типа квартир – на 5,7%, 5,3% и 3,2% соответственно.



В Улан-Удэ аренда однушки сдаются за 18 463 рубля в месяц, прирост за I квартал составил 0,5%, двушки – за 23 438 рублей в месяц, прирост на 5%. Трёшки сдаются за 25 818 рублей в месяц, при этом, трёхкомнатные квартиры подешевели (прирост за I квартал составил -5,3%).



«Рынок аренды в целом демонстрирует устойчивость. В периоды застоя в сегменте продажи квартир, когда люди откладывают решение о покупке, они принимают решение снимать квартиру, что поддерживает спрос, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Что касается столиц, снижение ценников здесь продиктовано выросшим предложением, образовавшимся ещё в прошлом году в связи с большой эмиграцией, из-за чего арендодатели стали конкурировать за арендатора. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения этих трендов».





