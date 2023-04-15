В Бурятии выписали младенца, родившегося после страшного ДТП

«На сегодняшний день его состоянию ничего не угрожает», - отметили врачи
Ребёнок, появившийся на свет после страшной аварии, выписан домой. На сегодняшний день его состоянию ничего не угрожает. Об этом сообщили в Городском перинатальном центре Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в марте 2023 года. Автомобиль «Хонда Инсайт», которым управлял пьяный водитель, перевернулся на крышу. В машине ехала семья – помимо водителя, его беременная сожительница, её брат и двое сыновей в возрасте восьми и четырёх лет.
Восьмилетний мальчик, получивший тяжёлые травмы, скончался на месте. Его четырёхлетний брат был госпитализирован в детскую больницу, а беременную маму увезли в перинатальный центр из-за угрозы жизни плода. Она находилась на 37 неделе беременности (самое начало девятого месяца).
- Беременную женщину госпитализировали в городской перинатальный центр. Комплексная бригада врачей успешно провела женщине родоразрешение. Новорождённый находится в тяжёлом состоянии, - сообщила тогда министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Новорождённый находился в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. В последующем в связи со стабилизацией состояния был переведён в отделение патологии новорожденных недоношенных детей.
- Ребёнок поступил в отделение в состоянии средней тяжести после реанимации. Проведено обследование согласно клиническим рекомендациям, ребенок выписан в удовлетворительном состоянии, - прокомментировала заведующая отделением патологии новорожденных недоношенных детей Марина Цыбикдоржиева.
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