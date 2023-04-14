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В посёлке Онохой в Бурятии открыли новую поликлинику

В посёлке Онохой в Бурятии открыли новую поликлинику
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Жители района давно её просили

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии появилась новое здание поликлиники, рассчитанное на 150 посещений в сутки. Раньше учреждение могло принять в сутки только до 75 пациентов. Поликлинику открыл 14 апреля глава республики Алексей Цыденов.

Общая площадь поликлиники – 1,9 тысяч кв. метров. Новый объект возвели за девять месяцев, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Жители района обращались, просили поликлинику, когда раньше приезжал в район. И поликлиника есть. В этом году нам поставили аппарат УЗИ, новый рентген-аппарат привезли – идёт закупка оборудования. Заиграевская районная больница получит четыре новые машины в понедельник. В общем, делаем так, чтобы было лучше, чтобы наши жители имели всё самое лучшее. Желаю всем быть здоровыми, не болеть, а вам, уважаемые медицинские работники – хорошей работы здесь,- обратился к медикам и жителям района Алексей Цыденов.



Стоимость строительства составила 146,5 млн рублей. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для пациентов с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей.

Поликлиника обслуживает 19 тысяч жителей поселения.

- Я старожил, всю жизнь у меня связана с посёлком. 40 лет проработала на лесокомбинате. У нас это уже вторая поликлиника за последние годы. Вторая новая тоже рядом. А в этой поликлинике прекрасно всё. Самое главное, отдельно дневной стационар. Мне 85 лет, чаще хожу в поликлинику, - рассказала жительница посёлка Онохой Любовь Белых.

В учреждении работают 67 медиков, 15 из которых врачи. Медики получили не только просторные и уютные помещения, но и новое оборудование для работы.

- Мы уже принимаем пациентов в течение двух недель. Старое здание не соответствовало требованиям, которые предъявляются к медицинским учреждением. На новых площадях есть всё: кабинеты узких специалистов, участковой службы, кабинеты профилактики, диагностической службы, рентген кабинет, - рассказал главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виталий Бабаев.

Из республиканского бюджета выделено 9,5 млн рублей на оснащение новой поликлиники. Приобретено медицинское оборудование для кабинета врача-офтальмолога, отоларинголога, хирурга, стоматолога.

- Условия работы, конечно, безупречные. Хорошо, что качеству уделяется такое внимание. Я восемь лет работаю врачом, был в частной практике. И здесь работаю в удовольствие,- поделился врач-стоматолог Алдар Будажапов.

Строительство поликлиники стало возможным благодаря реализации программы первичного звена здравоохранения, инициированной президентом России Владимиром Путиным.
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