В Бурятии раздадут гранты на проекты в сфере межэтнических отношений

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 4 мая



В Бурятии стартовал конкурс грантов на реализацию проектов в сфере межэтнических отношений. Субсидии выделят из республиканского бюджета. Побороться за них могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.



Субсидии выделят по четырём направлениям:



- проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России в Бурятии



- проведение мероприятий в сфере развития национальных культур, адаптации мигрантов, формирования культуры межэтнических отношений



- проведение мероприятий по поддержке творческих коллективов, детских, молодежных клубов, музеев казачьих обществ Бурятии



- проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов РФ, проживающих в Бурятии.



Конкурсный фонд составляет полтора миллиона рублей, максимальная сумма финансирования в рамках гранта – 200 тысяч рублей.



Документы принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 214б. комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив. Приём заявок на конкурс продлится до 4 мая включительно.



