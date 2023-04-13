Заявки на участие в конкурсе можно подать до 4 мая
В Бурятии стартовал конкурс грантов на реализацию проектов в сфере межэтнических отношений. Субсидии выделят из республиканского бюджета. Побороться за них могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.
Субсидии выделят по четырём направлениям:
- проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России в Бурятии
- проведение мероприятий в сфере развития национальных культур, адаптации мигрантов, формирования культуры межэтнических отношений
- проведение мероприятий по поддержке творческих коллективов, детских, молодежных клубов, музеев казачьих обществ Бурятии
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов РФ, проживающих в Бурятии.
Конкурсный фонд составляет полтора миллиона рублей, максимальная сумма финансирования в рамках гранта – 200 тысяч рублей.
Документы принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 214б. комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив. Приём заявок на конкурс продлится до 4 мая включительно.
В Бурятии раздадут гранты на проекты в сфере межэтнических отношений
Общество, Фото:
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