Пьющие жители Бурятии не пустили домой собственную дочку

Девочка оказалась не нужна ни родителям, ни другим родственникам



Пристрастившихся к спиртному жителей Кяхтинского района ограничили в родительских правах. Началась эта история в феврале. Сельчане несколько дней употребляли алкоголь, и их дочке пришлось поселиться у дяди. Однако супруга мужчины через какое-то время просто выставила ребёнка за порог. Как выяснилось, родственники тоже выпивали и вели аморальный образ жизни.



Вернувшись домой, школьница не смогла попасть в квартиру – пьяные родители не открыли ей дверь. Ей пришлось бежать в школу и просить о помощи учителя.



Преподаватель проявила бдительность и незамедлительно сообщила в органы опеки, что ученица оказалась в опасной жизненной ситуации. Соцработники изъяли девочку из семьи и временно поместили в реабилитационный центр, где она находится до сих пор.



После опека обратилась в суд с иском о лишении нерадивых отца и матери родительских прав. Однако те выразили намерение исправиться, пообещали завязать с горячительными напитками и даже навели порядок в доме. Служители Фемиды сочли требования соцработников преждевременными и дали родителям шанс на исправление.



В дальнейшем они – в соответствии с частью 1 статьи 72 Семейного Кодекса РФ – смогут через суд восстановиться в родительских правах, если изменят поведение, образ жизни и отношение к воспитанию дочки. Решение ещё не вступило в законную силу, так что кяхтинцы вправе его обжаловать.