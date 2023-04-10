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В Улан-Удэ выбрали победителей молодёжного ЗОЖ-фестиваля

В Улан-Удэ выбрали победителей молодёжного ЗОЖ-фестиваля
Общество,  Фото:управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
Первые места занял Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта

В Улан-Удэ подвели итоги городского фестиваля-конкурса «Молодость. Здоровье. Красота», посвящённого Всемирному дню здоровья. Мероприятие впервые проходил в два этапа.

В рамках заочного этапа были выбраны победители конкурса видеороликов по пропаганде здорового образа жизни. Дипломом за 3 место и подарочным сертификатом на 2 тысячи рублей награждена команда «Мега-Арт» колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Дипломом за 2 место и подарочным сертификатом номиналом 3 тысячи рублей - команда «Аграрий» БАК имени М.Н. Ербанова. Дипломом за 1 место и подарочным сертификатом номиналом 4 тысячи рублей награждена команда «Будущие железнодорожники» Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

7 апреля в очном этапе молодёжного фестиваля команды из учреждений среднего и высшего профессионального образования проверили свои силы в квест-спартакиаде «Здоровые гонки». Победителями фестиваля-конкурса стала команда Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, 2 место – за колледжем БГУ, 3 место – команда техникума строительства и городского хозяйства. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Улан-Удэ фестиваль конкурс Здоровый образ жизни молодежь ссузы

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