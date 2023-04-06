В Иркутской области ветеранов труда обеспечили «неоднократными» путёвками

Они получили право на обеспечение путёвками на санаторно-курортное лечение один раз в пять лет



В Иркутской области внесли изменения в действующий порядок обеспечения ветеранов труда путёвками на санаторно-курортное лечение. С 4 апреля ветераны труда, и федерального и регионального уровня, могут повторно встать на учёт не ранее чем через пять лет с даты предыдущего обеспечения путёвкой. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.



Напомним, ранее ветераны труда обеспечивались путёвками однократно. Кроме того, изменениями отменен срок действия порядка по обеспечению ветеранов труда санаторно-курортным лечением.



– На 2023 год в областном бюджете предусмотрено 75,22 миллиона рублей. Это позволит обеспечить путёвками 2150 ветеранов труда, – рассказал Константин Зайцев.



Оздоровление проходит в санаторных организациях Иркутской области, выигравших аукционы. В текущем году это санатории «Солнечный» и «Юбилейный» в Братске, курорт «Ангара» в Иркутске, курорт «Русь» в Усть-Илимске, реабилитационный центр «Шелеховский», санатории РЖД в Иркутске и Нижнеудинске. Курс лечения – 14 дней. С начала 2023 года выдано почти 1000 путёвок на оздоровление ветеранов.



Для обеспечения санаторно-курортным лечением необходимо подать заявление в управление социальной защиты по месту жительства. Постановка на учёт ветеранов труда осуществляется по месту жительства в срок до 1 сентября текущего года при наличии медицинских показаний к санаторно-курортному лечению, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, при отсутствии противопоказаний, прекращение трудовой деятельности.



- С 1 января 2016 года сформирована единая электронная очередь ветеранов труда Иркутской области. Проверить номер очереди можно на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства, – сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



